經費不足 礁溪玉田、塭底抽水站農排拓寬工程遲無動工

宜蘭縣礁溪鄉玉田及塭底抽水站旁的農排溝渠，因為寬度不足，影響抽水站的抽水能力，但因為農委會核發的農排流域綜合治理計畫經費不足，工程遲遲無法動工；圖為塭底抽水站。（宜蘭縣政府提供）

2017-02-07 16:19

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣礁溪鄉玉田及塭底抽水站旁的農排溝渠，因為寬度不足，影響抽水站的抽水能力，因為農委會核發的農排流域綜合治理計畫經費太少，工程遲遲無法動工，宜蘭農田水利會指出，將持續向農委會爭取經費，也建議縣府將溝渠公告為區域排水，如此能爭取更多經費進行工程。

礁溪鄉玉田及塭底抽水站旁的農排溝渠，寬度約10米，因為容水量不足，影響抽水站運作能力，縣府打算將寬度拓寬至20米，但因經費不足，工程已延宕5、6年。

水利會指出，每年農委會核定的農排流域綜合治理計畫，只有1000多萬，拓寬工程所需經費要1億以上，根本不足，將再向農委會爭取。

水利會也建議，既然農排流域綜合治理計畫經費有限，建議縣政府將該區域農排變更為區域排水，由水利署核發給縣府的區排流域綜合治理計畫經費較多，較可能解決問題。

工務處長陳春錦則指出，排水溝渠需包含農田排水溝及市區排水溝才能變更為區域排水，抽水站附近都是農田排水溝，變更為區域排水的條件並不充足，還是希望水利會能積極向農委會爭取拓寬工程經費。

陳春錦說，該拓寬的工程所需土地已經徵收，卻因為卡在經費問題遲遲無法動工，時間久了土地被徵收的地主就有權要回土地，除了建議水利會有積極作為，也已向即將接任農委會主委的縣長林聰賢建議，上任後協助解決問題。