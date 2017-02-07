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北風前緣明晚到！鄭明典：降溫快、寒潮爆發特徵

鄭明典在臉書分享明天晚上預測氣流圖。（圖擷取自鄭明典臉書）

2017-02-07  16:36

〔即時新聞／綜合報導〕北風前緣明天晚上就到！

中央氣象局氣象預報中心主任鄭明典在臉書分享明天晚上預測氣流圖，說明降溫應該在9日開始；他表示，看日本東方海面的大低壓，低壓中心往西拉長，可以看成是新的低壓中心在西側發展，也可以看成是整個低壓「重心」向西偏移。通常中緯度天氣系統都是由西向東移動，偶爾才會出現這樣的由東往西偏移的現象，這個特徵對冷空氣的流動路徑影響很大。

鄭明典說，當低壓往西偏移，低壓西側的等壓線就密集起來，北風不但增強、會更往南推才會出海，所以低壓中西往西偏移，或是低壓在朝鮮半島附近發展，以往被視為是台灣寒潮爆發的重要天氣特徵之一，「所以我們說，這一次的降溫會很快，不會拖泥帶水」。

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