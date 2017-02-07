行政執行署拍賣直升機乏人問津 4度流標

行政執行署舉辦全國聯合拍賣會，最受矚目的直升機依然流標。（記者黃欣柏攝）

2017-02-07 16:04

〔記者黃欣柏／台北報導〕行政執行署今日下午舉辦「123全國聯合拍賣」，拍賣品中以台北分署拍賣川崎重工業出產、底價約3000萬元的直升機最受注目，不過行政執行署稍早揭曉結果，因無人投標而流標，總計目前已是第4次流標。

據了解，中興航空因積欠罰鍰及稅款約900萬元，104年9月間遭台北分署查封川崎BK-117B-2直升機1架，當初鑑價約6600萬元，先前流標3次後底價降到3123萬元，但今日仍舊流標。

此外，新象基金會創辦人許博允的妻子因積欠綜合所得稅400萬元，台北分署今也拍賣擔保人許博允名下位於松山區的土地一筆，但同樣無人投標。