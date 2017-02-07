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全國無殼蝸牛達263萬戶 平均購屋年齡約40.2歲

2017-02-07  16:02

〔記者徐義平／台北報導〕根據財政部統計處統計，2014年，台灣平均購屋年齡約40.2歲，全國無殼蝸牛高達263萬戶，占我國家戶總數846萬戶，比率約31%，顯見住宅租賃需求有其剛性需求。

根據行政院主計處2014年發布的國民幸福指數，台灣的居住條件僅居於中段，主要仍是房價所得比過重，相較國際認定的合宜房價所得比還高出3~4倍之多，導致購屋負擔相當重，但反觀房租所得比為13.5%，也就是房租占整體可支配所得支出在15%之內，而且維持近10年的穩定表現。

因此，內政部認為，民眾購屋負擔相較於租屋負擔明顯偏重。發展住宅租賃市場，作為國人長期居住需求的可替代選擇，滿足居住需求已為當前重要方向。

根據財政部統計處資料顯示，全國目前持有房屋超過一戶以上的戶數，高達316萬戶，占全國住宅存量860萬戶，比率超過36%，若能有效釋出閒置住宅提供租賃，將能促進資源有效運用

內政部進一步分析屋主的資訊，在人口結構已呈現高齡化及少子化的情形，未來的高齡住宅所有權人將會越來越多，一方面因受到年齡老化因素管理能力下降，且住宅租賃事務管理繁雜及衍生糾紛處理不易，導致住宅所有權人不願或無法釋出房屋至租賃市場，以致造成資源的閒置。

因此，未來藉由強化屋主租賃管理智能、建立專業服務協助處理租賃住宅相關管理事務及租稅減徵措施，以鼓勵住宅所有權人釋出空閒住宅，為未來健全租賃市場重點。

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  • 根據財政部統計處統計，2014年，台灣平均購屋年齡約40.2歲，全國無殼蝸牛高達263萬戶，占我國家戶總數846萬戶，比率約31%，顯見住宅租賃需求有其剛性需求。（記者徐義平攝）

    根據財政部統計處統計，2014年，台灣平均購屋年齡約40.2歲，全國無殼蝸牛高達263萬戶，占我國家戶總數846萬戶，比率約31%，顯見住宅租賃需求有其剛性需求。（記者徐義平攝）

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