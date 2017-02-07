春節後禽流感再起 雲縣3場完成撲殺
2017-02-07 15:44
雲林春節後禽流感再起，已有3場爆發疫情。（圖由雲林縣政府提供）
〔記者詹士弘／雲林報導〕春節假期過後雲林禽場再傳出異常死亡通報，經防疫所派員採樣後，虎尾、台西及麥寮有3養殖場驗出病禽感染高病原性H5N2亞型禽流感，防疫所人員於報告出爐隔日即完成病禽之清除作業。
動植物防疫所所長廖培志表示，這波疫情可能為春節後寒流來襲，導致溫差變異大，加上禽農未做好禽場保溫工作及現場防鳥措施未確實執行，導致疫情爆發；雲林縣今年迄今共確診12場禽流感案例，累計撲殺12萬6600隻，2月份自4日以來，已有3場爆發禽流感。
廖培志說明，由於日本、韓國疫情未歇，且有驗出人畜共通之H5N6亞型禽流感病毒，若畜主發現所飼養之家禽出現異狀，請務必即時通報疫情，以防疫情擴散；據中央氣象局預告後天還有一波強烈冷氣團侵襲，加上候鳥北返恐有夾帶禽流感病毒沿途傳播之風險。
縣動植物防疫所呼籲各養禽業者務必注意禽場保溫及維護場區防鳥圍網，確實做好人車門禁管制及消毒工作，並隨時注意場內禽隻之健康情形，強化自主生物安全措施，方能有效降低疫情發生及傳播風險。
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