| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

茂管處招商成功 高雄「小桂林」4月展新貌

六龜十八羅漢山服務區招生成功，預計4月開放營運，替地方帶來人潮與錢潮。（記者黃佳琳攝）

2017-02-07  15:48

〔記者黃佳琳／高雄報導〕歷經各單位多年的努力，南橫公路可望今年開放通車，寶來、茂林也開挖出溫泉源頭，高雄山麓觀光旅遊將可望迎來新的契機，茂管處日前完成招商作業，將重新打造六龜十八羅漢山服務區，預計4月開放營運，替地方帶來人潮與錢潮。

六龜十八羅漢山位於台27甲線上，緊臨荖濃溪旁，由40餘座直立圓錐狀的山脈形成峰峰獨立的景象，素有「台灣小桂林」的美譽；近年來十八羅漢山因獨特的礫岩地景與生態體系，農委會劃設為自然保護區後，目前也在培訓導覽人員，預計今年中旬也將上線服務旅客。

茂管處指出，日前完成招商的十八羅漢山服務區採OT模式，除了作為旅遊服務中心服務遊客、提供旅遊資訊及停車休憩外，也規劃與在地產業結合的商店區，並銷售當季現採農特產及特產伴手禮，提供大高雄地區優質特產及伴手禮。

此外，茂管處也將在今年6月底前，完成十八羅漢山下4至6號隧道串聯，今年底完成北側入口，希望透過新設的地景橋梁聯結南側高台地，南北串連以連結河川兩岸，提供遊客以不同視野欣賞荖濃溪河谷、風化岩及山景等生態景觀之美。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 六龜 台灣小桂林 溫泉 茂管處
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤鮭魚米糕
清燉牛筋時蔬
印度炸咖哩餃
粉圓這樣煮才好吃！
轉寄

標題：茂管處招商成功 高雄「小桂林」4月展新貌


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月7日‧星期二‧丁酉年正月十一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.