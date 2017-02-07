中市逢甲湯圓店 驚傳使用工業染料做紅湯圓

衛生局與檢警查獲湯圓店使用工業染料「鹽基性桃紅精」（手拿紅色粉末）製作紅湯圓。（記者蔡淑媛翻攝）

2017-02-07 15:32

〔記者蔡淑媛／台中報導〕元宵節前驚傳使用工業染料做紅湯圓，台中西屯的逢甲客家湯圓店上月24日被衛生局抽驗出湯圓含「鹽基性桃紅精」衛生局今公布年後2月3日與檢警在店家查獲該工業染料和湯圓，業者稱已使用1、2年，逢節慶就製作紅湯圓。

顧姓業者雖稱不知使用的是工業染料也不知使用是違法的，但已違反食安法「添加未經中央主管機關許可之添加物」已涉及刑法移送法辦，可處7年以下徒刑得併科8千萬元以下罰金。

衛生局上月3日抽檢市售湯圓，24日檢出逢甲客家湯的紅湯圓有鹽基性桃紅精，26日移送地檢，2月3日會同檢警等單位上門查緝，當場查獲50公克的紅色粉末鹽基性桃紅精、紅湯圓成品1900公克和餘料250公克，顧姓業者聲稱是向謝姓經銷商購買，節慶時自製湯圓供自家店面烹煮湯圓甜品，一週生產13台斤。

衛生局追查其上游購自東區慶裕公司，但現場未查獲工業染料，何姓負責指約4至5年前確有進貨鹽基性桃紅精，主要販售給相關業者作雕花染色用，非供食品用途，後因食安事件頻傳就不再進該產品販賣。

鹽基性桃紅精為工業染料，用於紙張、皮革染色，若人體接觸過量可能造成肺部、喉嚨、鼻子與腸胃道黏膜的刺激與不適，容易被違法使用添加在製作糖果、蛋糕或壽桃、麵龜、湯圓等食品染色。

衛生局長呂學宗呼籲消費者應儘量避免選擇色彩鮮艷或是著有奇異色澤的食品，對於加工食品做選擇性食用並節制食用量，選擇有商譽品牌的食品較有保障，若有標示不明或非法定色素者請勿購買。

對於違法業者使用工業染料做湯圓檢出後未馬上公布和下架，食藥科長傅瓊慧指出，由於刑法已於年前移送地檢，不能打草驚蛇防礙偵辦，且適逢過年，但已在最快時間於年後查緝，減少對民眾危害；至於相關工業染料是否仍有其他業者使用於食品，檢警仍會後續偵辦。