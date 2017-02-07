百年老榕遭車撞斷一半 鄉里急護樹
2017-02-07 15:27
〔記者蘇金鳳／台中報導〕西屯安和路協和圖書館前一株百年老榕樹在農曆年前被貨櫃車扯斷一邊，另一半因樹枝太重，已有傾斜現象，市議員陳淑華接獲里民通報，與農業局前往會勘，陳淑華要求確保人車安全，而農業局今天安裝支撐架及緊急維護。
協和圖書館前的一株老榕樹在元月22日凌晨，因一輛貨車不熟路況，貨車車廂將老榕樹硬扯斷一邊，榕樹下平時耆老們坐著乘涼聊天的桌椅，則是壓的稀巴爛。
農業局接獲消息後，先對受傷的老樹緊急修復，但是由於老樹剩下另一邊的軀幹，因頂上的樹枝太重，已有傾銷的情形，協和里長馮長山向市議員陳淑華反映，陳淑華便偕同農業局前往會勘。
陳淑華表示，這株老樹已有百年，平時當地里民及老人家都會在樹下進行聊天，也是協和里活動聚會的地方，但是22日凌晨因遭貨車扯斷，老樹被扯斷一邊，讓里民心痛不已，兒時的記憶也被斷了一半。
但更讓里民擔心的是，由於老樹被扯斷一邊，是左右一邊，而非上下邊，因此大榕樹的重量全部壓往另一邊的樹幹上，現正更因不堪其重量，有傾斜的現象，陳淑華表示，由於樹的旁邊有住戶，里民擔心若吹強風、地震或是颱風來襲，可能因此全倒，而壓到民宅。
陳淑華表示，因事件發生時，正逢農曆春節，農業局未能在第一時間支撐加固，但目前各行業都已開工，市府應該儘速支撐老樹，除了不要再讓老樹傾斜，保障人車的安全，也要讓老樹能活下去 。
農業局林務自然保育科長邱淑敏表示，當時車禍發生時，已在第一時間就為老樹療傷，進行緊急維護，今天也已安裝支撐架，並將在下週再次會勘，再決定後續的處理。
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