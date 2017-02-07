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保送國立科大 三信家商單親女立志當美髮造型師

2017-02-07  15:21

〔記者洪定宏／高雄報導〕三信家商美容科學生鄭筑方的父親病逝後，由母親扶養長大，立志當美髮造型設計師的她除了幫忙家務，在專業學習上也力爭上游，榮獲全國家事類技藝競賽金手獎美髮組第二名，以技優保送國立台中科技大學美容系。

導師李淑端指出，筑方成長於單親家庭，是低收入戶學生，父親在她國小六年級時因病去世，家計重擔落在母親身上，所以她常協助處理家務或幫忙做家庭代工，為母親分憂解勞，因此養成她獨立自主、刻苦勤奮的個性。

筑方擅長美容、美髮、指甲彩繪、創意紙圖、手工藝，曾參加全國美容美髮大會國際盃、議長盃、菁英盃等競賽，都榮獲前三名的佳績，激勵她角逐全國家事類學生技藝競賽，勇奪美髮組個人獎第二名及美髮組團體獎第五名。

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  • 鄭筑方（左二）榮獲全國家事類技藝競賽金手獎美髮組第二名，以技優保送國立台中科技大學美容系。（記者洪定宏攝）

    鄭筑方（左二）榮獲全國家事類技藝競賽金手獎美髮組第二名，以技優保送國立台中科技大學美容系。（記者洪定宏攝）

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