每年增加18％ 台灣罹淋病人數去年破4000大關

2017-02-07 15:53

〔即時新聞／綜合報導〕疾病管制署今天下午公布最新統計，指台灣淋病疫情逐年上升，去年共4455人染病；下週適逢西洋情人節，疾管署呼籲民眾，發生性行為時務必使用保險套，以避免性病傳染。

疾管署指出，台灣2012至2016年淋病確診病例數分別為2023人、2199人、2622人、3587人、4455人，感染率平均每年增加18％，其中女性的感染率增幅更達到每年平均20％，不過病例近5年的男女比仍然維持14：1。此外，淋病平均增幅最高的年齡層為10至19歲（27％），次高者為20至29歲（22％）。

疾管署說明，淋病主要影響生殖系統，男性感染2至7天後，會出現尿道化膿、排尿刺痛等症狀，而女性感染後則不會有明顯症狀，因此常被忽略，但不論男性或女性，只要沒有及時接受治療，都可能會造成不孕。民眾如出現疑似症狀或懷疑感染，應立即就醫，勿自行買藥或誤信偏方。