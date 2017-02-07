高市驚傳虐狗1死 動保處:可處一年有期徒刑

2017-02-07 15:24

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄驚傳虐狗事件！

高市1名賴姓愛狗人士月5日晚間9時許餵養4隻流浪狗，竟對隻2個月幼犬伸出毒手，1隻狗的頭被硬塞進排水溝的洞，1隻被放進水桶反蓋，且用磚頭壓住，1隻狗狗的臉部則被埋在土堆中，造成其中1隻幼犬臉埋土中悶死。

賴女拍照PO臉書留言表示，「牠們只是才2個月大的孩子，有什麼理由對牠們下如此重的毒手?」，懇求網友幫忙安置或認養這3隻小幼嗎？」，網友臉書撻伐，痛罵太殘忍!

市府動保處今接獲通報，認定是外力造成的虐狗行為，觸犯動保法刑責，故意傷害動物致肢體殘缺、重要器官功能喪失或死亡，最重可處1年有期徒刑或拘役，併科最高100萬元罰金，將會同警方全力緝凶中。