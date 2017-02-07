槍、毒帶一堆 難怪他不愛被警攔

2017-02-07 14:59

〔記者徐聖倫／新北報導〕「不要圍著我！」37歲男子蔡鴻文日前開車行經新北市新莊區中正路，遭保安大隊霹靂員警攔查，蔡嫌被攔後直說最討厭被警方攔，果然仔細一查，在他車內發現手槍、毒品等海洛因等違禁品，警方則對他說「帶那麼多見不得光的東西，難怪不喜歡被攔！」

據悉，蔡嫌有槍砲、毒品等多項前科，警方當時隨機攔查，但蔡嫌一下車就搔頭、東張西望，神情看起來非常不安定，又說不喜歡被攔、不要圍著我，果然被搜出改造90手槍1把、子彈9顆、海洛因1.12公克。

偵訊時，蔡嫌辯稱改造手槍沒有殺傷力，是玩具，他帶著防身，但警方初步查驗發現該槍枝具有殺傷力。而毒品部分，蔡嫌則承認自己長期吸食。訊後，警方依槍砲、毒品等罪嫌，將蔡嫌移送法辦。

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