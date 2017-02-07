彰化燈會「17」報喜 主燈1鳳凰7隻雞

今年是雞年，彰化燈會花燈少不了雞造型的花燈。（記者張聰秋攝）

2017-02-07 14:45

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化燈會將於明天正式登場，今年主燈名為「金雞鳳凰和樂融融」，高6.1公尺，以丁酋年生肖雞和有「百鳥之王」之稱的鳳凰為主，1隻飛翔瑞雲的鳳凰，結合7隻全家福的公雞、母雞和小雞，一起（17）報喜，一起交織成富貴吉祥的畫面，市長邱建富說，主燈又有「天下昌明國泰民安」的雙重涵蘊。

由彰化市公所主辦的彰化燈會活動連辦11年，今年獲得金可集團、矽品精密工業公司、中華電信彰化營運處等民間企業贊助，活動明天（8日）開始一直到2月25日止，112件花燈和點亮主燈的活動會場在彰化藝術館，元宵節聯歡晚會則在彰化縣議會廣場舉行。

燈會主燈擺設在彰化藝術館大門前，高6.1公尺，金字塔式的意象，5隻小雞、1隻母雞、1隻公雞和祥雲，依序堆高而上，張開美麗雙翅的鳳鳳仰望天空，給人「 一柱擎天」的震撼力。

今天，幼兒園的一群小朋友，在老師帶領下參觀花燈，小朋友數著主燈裡的鳳凰和雞隻數量，「1、2、3…6、7」，哇！1隻鳳凰7隻雞，「17」（一起）來報喜，大人聽了莞爾，誇讚小朋友腦筋動得快。

一連18天的活動內容，2月8日到25日每天上午9時到晚上10時，在彰化藝術館展出全國競賽花燈，明天（8日）舉行主燈點燈暨開幕晚會，活動結束後發送小提燈及摸彩券。星期六（11日）元宵節晚上在彰化議會廣場舉行聯歡晚會，藝人陳零九、無雙樂團等表演團體將輪番上台獻唱表演，晚會穿插猜燈謎、摸彩，獎品豐富，大獎60吋液晶電視機。2月25日燈會閉幕頒獎表揚花燈競賽優勝者。