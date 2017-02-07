台東縣推青年返鄉務農 有機會獲圓夢獎金
2017-02-07 14:37
［記者張存薇／台東報導］鼓勵青年返鄉務農，台東縣政府將開辦「半農半X創業經營工作坊」，預計招收18至45歲、設籍或居住於台東縣南迴鄉鎮青年，課程包括農產品行銷推廣、加工管理等，上課時間為22至26日，歡迎有意返鄉參與的民眾報名參加。
縣府原住民族行政處指出，這次工作坊與台東區農業改良場合作，介紹新興農業技術與管理方式，並結合品牌行銷、企劃能力培養等課程，希望透過創新農業科技知能傳授，提供有志從農或返鄉從農者有更多元的農業創業資訊，工作坊亦提供農民學院時數認證。
原民處表示，課程於22至26日在台東農改場上課，9日晚上7時在金峰鄉霎時客棧舉辦招生說明會，預計招生20人，修業期滿後，將再選出5位青年媒合進行為期2個月的拜師學藝專業養成企業實習，最後選出3人可獲30萬元的圓夢計畫。
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