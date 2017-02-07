男性注意！情人節送這個保證不NG

2017-02-07 14:46

〔記者陳炳宏／台北報導〕常令男性民眾一個頭兩個大的西洋情人節就在眼前，到底該送什麼才不NG呢？揪團購物網ihergo愛合購依照過去西洋情人節的銷售數據分析，歷年最受青睞的商品首選巧克力，其次是當令的草莓甜點，第三則是西式大餐（西餐餐券），而分析其因，推測應該是「放閃經濟」效應，所以情人節奢華甜點、手作料理夯！

愛合購觀察也發現，因為現代情侶愛放閃，消費者今年特別喜愛奢華、可愛造型的甜點，男性想在情人節大展廚藝，進口牛排也因此熱賣，近一週情人節相關產品銷量已增加5成。

過情人節男性總是挫咧等，就怕送錯禮物，女朋友抓狂變成野蠻女友。愛合購依照歷年西洋情人節商品銷量分析，前三大保險的情人節商品，第一名就是巧克力，第二名則是當令的草莓甜點，第三名則是一頓西式大餐。愛合購表示，甜點及大餐實用性高又療癒，不管是浪漫派或實際派的女生都會買單，因此不容易NG。往年西洋情人節巧克力、草莓甜點、西餐廳餐券、生鮮牛排也都是團購夯品。

由於社群網站發達，現代情侶最愛PO照放閃，愛合購表示，情人節商品受此影響也出現變化，像是甜點類就以奢華、可愛風為主，包括高雄不二家、食感旅程都主打有金箔點綴的「法式深藏巧克力」及「生巧克力塔」，PO上網超吸睛；而馬各先生的「草莓四宮格」一盒內有4種草莓甜點，還包括卡哇伊的熊熊造型草莓蛋糕。

此外，情侶愛放閃，手作料理成了首選之一，愛合購表示，現在也有不少男性在情人節選擇親自下廚，端出自己的拿手料理，不只誠意滿分，女友也樂得拍照PO上網閃瞎路人，放閃指數絕對百分百。愛合購也建議，最能秀廚藝又可以展現男性紳士氣質的就屬西餐類，煎牛排、煮義大利麵都很適合。

愛合購指出，近一週與情人節相關的巧克力、甜點等相關商品銷量已經增加了5成，也有不少店家針對西洋情人節推出優惠，像是勝崎肉品看準放閃經濟，特別推出多款生鮮肉品買一送一，亞尼克、食感旅程、里昂等甜點烘焙店家則推出6折以上不等促銷價。