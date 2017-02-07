牠平衡感超佳 「披羊皮的狗」站著坐機車
2017-02-07 14:13
台東森林公園今天出現一隻狗站著乘坐機車的畫面。（記者黃明堂攝）
［記者黃明堂／台東報導］台東森林公園今天有狗站著坐機車後座的畫面，狗平穩的站在行駛中的車上，讓人佩服牠的平衡感超棒，不過，台東動物防疫所所長吳子和說，讓狗這樣坐車，可能會掉下來，最好不要這樣。
「你看，有隻山羊坐機車耶！」遊客驚見，直呼不可思議，但車從眼前過，定睛一看才知原來是隻白毛黑腳的狗，乍看像隻羊，連吳子和初看照片，也誤以為是羊，打趣的說，是「披著羊皮的狗」。
這隻狗一路站在機車後座，不搖不晃，十分平穩。吳子和判斷這是隻混種狗，毛色很特別，能這樣站著乘機車也十分少見，應該是很習慣了，不過，這樣坐具有危險性，若不小心掉下來會造成傷害，仍請民眾不要嘗試。
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