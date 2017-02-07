基隆成功陸橋14日封閉 地方憂交通陷黑暗

2017-02-07 14:18

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市中山區、安樂區與仁愛區獅球嶺進入市區重要聯絡道的成功陸橋，因為鄰近仁五路段的陸橋施作護欄更新，將於2月14日全面封閉至4月4日止；由於施工期間，公車、客運將改走31號橋，地方擔憂陷入交通黑暗期。

成功陸橋每天有2萬人次出入，周邊的成功市場、仁愛市場更是市民採購的兩個重要市集，再加上國民運動中心在周邊，封閉施工對周邊居民影響不小。

包括往國家新城、建德國中、長庚醫院等6線公車、基隆客運和福和客運，每天有4、500班次客運巴士行駛；2月14日起封橋期間，客運或公車不走成功一路，改走31號橋接忠四路到仁五路。封橋施工期間，光華國宅、成功市場兩站也將暫停使用。

當地獅球、光華、書院里住戶「必要時」可以走陸橋下，不過橋下有時須配合施工進行管制。安樂區或中山區民眾要到市區的車輛，建議改走31號橋。

由於31號橋原本交通流量極大，再加上成功陸橋封橋而衍生的新增車流量，周邊商家擔憂，將使得31號橋與西定高架橋匯入車流口交通大亂；市府表示，已經協調調整交通號誌秒差與義交指揮加強疏導因應。