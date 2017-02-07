傳遞溫暖 高市小提燈「旺來雞」送進兒童病房

2017-02-07 14:12

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市副市長許銘春今探訪高雄市立聯合醫院兒童病房，除慰問孩童、感謝醫護與家長辛勞，還致贈高雄燈會「旺來雞」小提燈給孩子們，為向來靜悄悄的兒童病房帶來年節喜氣及歡笑。

許銘春說，高雄是一個充滿愛與幸福的城市，希望透過小提燈傳遞溫暖與光明到每個角落，讓病童及其家庭能感受元宵歡樂﹔她也特別感謝聯合醫療團隊的專業照護，祝福大家新年能獲得滿滿的幸福。

觀光局長曾姿雯表示，市府希望每個高雄人都能感受到年節喜慶，所以每年都安排發放公益提燈，希望透過小提燈將外界溫暖與關懷傳達給所有人，分享愛與幸福的正面能量。

今年高雄燈會的人氣小提燈「旺來雞」，象徵幸福、好運旺旺來，充滿幸福的好運及嘉年華的豐富色彩，相信將帶給民眾幸福好運旺旺一整年。