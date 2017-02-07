60廠商、4000職缺！竹市年後首場徵才11日登場
〔記者蔡彰盛／竹市報導〕因應年後轉職潮，協助求職、轉職民眾與大專校院畢業生掌握工作機會，同時協助廠商找到所需人才，桃竹苗地區今年首場大型徵才活動11日將於新竹市建功高中登場。市長林智堅表示，歡迎待業中及希望轉業的市民朋友踴躍參加，找到新年新契機！
林智堅表示，本次大型徵才活動由由新竹市政府、勞動部勞動力發展署桃竹苗分署與科技部新竹科學園區管理局共同辦理，現場邀請60家廠商聯合徵才，共計提供4000個職缺，提供待業中或是想轉換工作跑道的市民朋友「新年新契機」，期盼能成功媒合眾多業者與求職者的需求。
勞工處長黃錦源表示，勞工處去年辦理失業者職業訓練班成效良好，結訓225人中，151人完成考照、158人順利就業，就業率達70.2％。其中中式餐點技能與創業培訓班就業率更高達93.1％，更創下本市單一班級就業率最高的紀錄。
林智堅關心市民就業與生活安定問題，要求勞工處持續關注景氣與就業市場的變化，今年特別規劃9班次失業者職業訓練、8班次身心障礙職訓班、6場就業促進研習及8場就業徵才活動，提供民眾多樣化職涯發展選擇。
此外，也針對應徵者的個別化就業需求，特別設置「就業關懷員」，提供就業服務資訊、就業準備等課程，教導運用資源及促進對就業市場與產業現況的認識，探索職涯方向，以提供適切工作機會。
曾於105年參加就業徵才活動的張先生，目前服務於寶雅公司，擔任門市人員，他表示真的很高興在去年參加就業徵才服務，「穩定的工作，讓自己感覺很幸福！」而70年次的賴先生則是參加去年8月舉辦的科技場徵才活動，透過現場就業媒合，順利進入台星科企業股份有限公司工作，一圓科技夢。
黃錦源指出，11日的徵才活動以科技產業年後轉職為主，徵才涵蓋技術員、資訊工程師、設備工程師、製程工程師等共4000個職缺，近日已有許多民眾洽詢就業資訊，呼籲想要再就業、轉職的市民朋友，一定要把握機會！
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