科技業主管遭資遣 勞動部助中年轉職
2017-02-07 14:02
科技業主管遭資遣 ，林聰政失業1年，就服中心助中年轉職。（記者邱芷柔攝）
〔記者邱芷柔／屏東報導〕57歲的林聰正原本在高雄市一家科技公司工作，從基層技術員一路晉升到採購課課長，工作資歷30年，原本以為可以待到退休，沒想到前年突然遭到資遣，因為全家經濟來源就靠他這份薪水，被資遣後四處求職都碰壁，失業長達1年，最後經過勞動部潮州就業中心協助，成功轉職到金屬製造業擔任倉管員，他說「心態最重要！」
「當時的心情只能用晴天霹靂形容！」林聰正說，失業期間他投了數十張履歷，有的石沉大海、有的有獲得面試機會，但他向雇主說明過去工作經驗時，多數雇主對他的年紀及是否能放下身段從事基層工作等問題產生顧慮，最後沒辦法才到就業中心尋求協助。
潮州就業中心的就服員得知林聰正中年轉職的難題後，決定運用「僱用獎助措施」，並推薦他到屏東縣昱鈜實業公司應徵面試倉管員職缺，最後順利錄取，面對得來不易的工作，林聰正也特別珍惜。
林聰政到任兩個月內就考取堆高機證照，且計畫參加機械製圖職訓課程，他說，科技業採購業務和金屬製造業倉管工作內容有些相近，他也常翻書自修、鑽研相關領域，讓公司作業流程更加順暢。
潮州就業中心主任楊采蘭表示，從林聰政的例子可以知道，職場上年齡不是問題，工作表現取決於態度，她也鼓勵中高齡待業民眾，在求職過程可多加利用政府資源，「僱主獎助措施」即雇主僱用失業期間連續達30日以上、年滿45歲至65歲的中高齡失業者，可領每人每月1萬2千元，最長12個月的獎助津貼，詳情可撥打中心電話（08）7882214洽詢。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 真有全裸家政婦！ 25歲人妻到男客家脫光打掃
- MLB》大聯盟正式提案 修正這2大棒球規則
- 樂高版逃生短片 消防員創意吸睛
- 人頭黨員是毒藥 郝龍斌：傷害國民黨形象
- 精品集團高層接棒 歷峰迎接新年新象
- 愛國者不思議逆轉 奪超級盃第5冠
- 男友求婚很戲劇 女星笑喊荒謬要嫁了
- 中職》中繼紀錄保持人 日投回憶克難的兄弟
- 黑幫申請加入國民黨 詹啟賢：入黨要有審核標準
- 美中若開戰 軍事專家形容：阿基里斯對上農兵
- 不只高鳴！資深藝人年輕風光晚景淒涼
- 川普政策難捉摸 歐股走低
- 《店員遇搶怎麼辦？》超商︰確保生命安全
- 《小檔案》信維整宅市場
- 【愛讀書】 《佛蒙特沒有咖哩》
- 驚！曹格8歲兒英文草寫太美了
- 友人相約K歌 疑酒醉嫌價格貴歐服務生
- 道路評比差 基隆交通工程拿第一！
- 深夜死亡車禍 外籍男闖紅燈遭賓士車撞
- 美日外長會談共識 武力協防釣魚台諸島
- 美保護主義抬頭／衝擊出口導向國家 台韓匯價漲勢難持續
- 國產署︰將積極活化、標售
- 「雞」年最強洗腦神曲 7段轉音打趴PPAP
- 擋土牆大改造 變景觀新亮點
- 高教機國造啟動 蔡英文：已無另30年可浪費
- 每日22下伏地挺身 南投警互傳戰帖
- 再獲希望工程獎學金 單親生決心讀研究所
- 自閉症女孩生日沒人來 母親上網求援後湧入人潮
- 中市前議員楊永昌涉偽造文書 與胞妹雙雙被判刑
- 大安區信維整宅都更 柯P：以私人都更為主
- OH58D零附件將停產 軍方購足12年備料
- 中國H5N6禽傳人 致死率7成
- 德微1月營收1.04億元 目標今年雙位數成長
- 營業43年 北市信維市場月底熄燈
- 被指伴遊 章子怡告《壹週刊》高院判敗訴
- 中市921危樓拆除 廢棄物未清惹怨
- 陳美鳳青森開工 雪地拍照超興奮
- 助理大爆料 川普飲食、作息曝光...
- 灑水車撞山壁起火 駕駛獲救
- 配合四月全中運 彰縣中小學提前開學
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：科技業主管遭資遣 勞動部助中年轉職
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分