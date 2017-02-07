科技業主管遭資遣 勞動部助中年轉職

科技業主管遭資遣 ，林聰政失業1年，就服中心助中年轉職。（記者邱芷柔攝）

2017-02-07 14:02

〔記者邱芷柔／屏東報導〕57歲的林聰正原本在高雄市一家科技公司工作，從基層技術員一路晉升到採購課課長，工作資歷30年，原本以為可以待到退休，沒想到前年突然遭到資遣，因為全家經濟來源就靠他這份薪水，被資遣後四處求職都碰壁，失業長達1年，最後經過勞動部潮州就業中心協助，成功轉職到金屬製造業擔任倉管員，他說「心態最重要！」

「當時的心情只能用晴天霹靂形容！」林聰正說，失業期間他投了數十張履歷，有的石沉大海、有的有獲得面試機會，但他向雇主說明過去工作經驗時，多數雇主對他的年紀及是否能放下身段從事基層工作等問題產生顧慮，最後沒辦法才到就業中心尋求協助。

潮州就業中心的就服員得知林聰正中年轉職的難題後，決定運用「僱用獎助措施」，並推薦他到屏東縣昱鈜實業公司應徵面試倉管員職缺，最後順利錄取，面對得來不易的工作，林聰正也特別珍惜。

林聰政到任兩個月內就考取堆高機證照，且計畫參加機械製圖職訓課程，他說，科技業採購業務和金屬製造業倉管工作內容有些相近，他也常翻書自修、鑽研相關領域，讓公司作業流程更加順暢。

潮州就業中心主任楊采蘭表示，從林聰政的例子可以知道，職場上年齡不是問題，工作表現取決於態度，她也鼓勵中高齡待業民眾，在求職過程可多加利用政府資源，「僱主獎助措施」即雇主僱用失業期間連續達30日以上、年滿45歲至65歲的中高齡失業者，可領每人每月1萬2千元，最長12個月的獎助津貼，詳情可撥打中心電話（08）7882214洽詢。