用一卡通買史努比太空款 可抽五月天門票

史奴比與一卡通推出最新太空款系列卡（記者王榮祥攝）

2017-02-07 14:03

〔記者王榮祥／高雄報導〕SNOOPY與一卡通合作推出全新太空系列款，包含3款特製紀念卡及2款不同材質的吊飾造型卡，2月28日前於一卡通YAHOO超級商城購買全系列一卡通票卡並完成付款，每一筆訂單可獲「五月天2017人生無限公司演唱會（高雄場）門票」抽獎機會一次。

一卡通說明，誕生已超過一甲子的SNOOPY，至今仍深受各年齡層喜愛，SNOOPY與一卡通合作近三年，累計發行了28款卡，始終都位居暢銷卡之一。

SNOOPY與一卡通這次合作推出全新太空系列版面，包含3款特製紀念卡及2款不同材質的吊飾造型卡，希望能再次搶占收藏者的心。

2月28日前，於一卡通YAHOO超級商城購買全系列一卡通票卡並完成付款，每一筆訂單可獲「五月天2017人生無限公司演唱會（高雄場）門票」抽獎機會一次，2筆訂單可獲2次抽獎機會，以此類推，歡迎喜歡史奴比、也愛五月天的歌迷可試試手氣。

詳情可至五月天門票抽獎活動一卡通YAHOO超級商城網址。

史奴比造型卡（記者王榮祥攝）