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疑不滿工作多 男子在高雄鹽燈工廠自焚
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警力取締違規攤商 北港商家反應大不同

2017-02-07  13:57

〔記者陳燦坤／雲林報導〕台灣燈會北港燈區啟燈前夕，北港警分局今天首度出動百餘名警力取締攤販及商家佔用路面，有的商家抱怨店面空間變小，生意受影響，也有商家支持執行公權力，維護道路交通順暢。

位在朝天宮前方的北港中山路今天上午人來人往相當熱鬧，突然出現百餘名員警，強力取締流動攤販，同時要求佔越路面的商家撤回騎樓下，為避免開單、受罰，商家紛紛將擺設商品的桌椅取走，部分商家私下不免抱怨店面空間縮小，許多遊客不想人擠人都過門不入，生意大受影響。

但也有商家支持警力執行公權力，認為有助於維持交通順暢；否則，朝天宮每年農曆一到三月進香旺季到來，整條中山路經常塞到寸步難行。

雖然商家已擬妥「你追我跑」戰術因應，見員警離開再悄悄將商品擺到路面，但員警強調執行公權力沒有空窗期，之前已有商家及攤販收到罰單，提醒商家不要心存僥倖。

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