元宵節逢週六 鹽水蜂炮交管措施公布

2017-02-07 13:39

〔記者王涵平／台南報導〕元宵節當天適逢週六假日，因應大量人潮，新營警方公布鹽水蜂炮活動交管措施，11日下午3時起進行管制。

新營警分局指出，因應172線（新營交流道復興路至鹽水仁愛路段）同一時間湧入車潮，行駛於172線、台19線車輛進入鹽水市區管制地點如下：1、忠孝路、信義路口。2、忠孝路、南門路口。3、忠孝路、南太路口。4、忠孝路、月津路口。5、仁愛路、金和路口。6、朝琴路、和平路口。

172線（復興路自新營交流道起至忠孝路與南太路段）道路如遇車流壅塞、或神轎抵達時，改道路線如下：1、新營往學甲、嘉義縣布袋鎮、義竹鄉方向車輛：172線→左轉新中路或新工路→右轉四維路→右轉新太路→左轉172線。2、學甲、嘉義縣布袋鎮、義竹鄉往新營方向車輛：由172線→右轉南太路→新太路→左轉五福路→左轉新工路→右轉172線。

鹽水蜂炮交通疏導管制措施也可上臺南市新營警分局網站或「臺南市政府警察局新營分局」臉書查詢。