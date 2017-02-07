元宵將至 大坑百年民俗「擔飯擔」週六見
2017-02-07 13:39
新化大坑尾的「擔飯擔」民俗，元宵節熱鬧登場。（記者吳俊鋒攝）
〔記者吳俊鋒／台南報導〕元宵節將至，列為台南市定民俗的新化區大坑尾「擔飯擔」活動也要登場了，這項祭典文化已傳承逾百年，有105戶提供地方特色美食，宴請遶境的廟宇神轎與陣頭，以及前來參觀的民眾，今天熱鬧造勢，里長黃永源歡迎各界屆時共襄盛舉。
新化區長鄭道立表示，擔飯擔活動主要是大坑尾聖母宮每逢元宵遶境時，住戶「就地取材」，製備飲食供陣頭、香客食用，已形成特殊的節慶風尚，在各界積極爭取下，去年9月份登錄為市定民俗。
今天的造勢活動上，88歲的居民蔡萬祥也示範如何擔飯擔，從年輕時就開始參與的他，本週六（11日）一樣會端出美味的在地料理，宴請各界。
黃永源說，根據耆老的描述，擔飯擔流傳迄今已逾百年，居民從最初的6戶，逐漸擴增至目前的105戶，原本多是在地人參與，後來也不斷吸引觀光客湧入，體驗熱鬧的節慶特色。
黃永源指出，居民擔出的菜色，以古早爐灶炒製的鹹飯為主，搭配當地食材所熬煮的竹筍雞湯，還有燻羊肉，大坑休閒農場也將提供烤乳豬，每道美味料理都令人垂涎。
本週六（11日）元宵節當天一早7點半，神轎與陣頭將由廟前啟程，開始平安遶境，隨行信眾超過200人，中午休息時，先安排55擔的料理，晚上再供應50擔。
唯恐結合祭典文化的鹹飯料理式微，黃永源在公所的鼓勵下，近年來在大坑社區發展協會進行教學，傳承百年的古早味，也希望推廣為地方特色美食產業。
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