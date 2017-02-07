降雨少！ 石門水庫擬23日實施限水

石門水庫水位低。（資料照，記者李容萍攝）

2017-02-07 13:32

〔即時新聞／綜合報導〕水利署今早舉行水情檢討會議，由於石門水庫蓄水率低，如蓄水量無明顯改善，新北市板新、林口與桃園地區將於2月23日實施一階段限水。

《聯合報》報導，水利署表示，北部石門水庫、中部鯉魚潭水庫及南部曾文水庫降雨量少，水庫蓄水率降至6成。若近日在無明顯降雨，2月13日新竹及高雄地區水情燈號將轉為水情稍緊的綠燈，2月23日苗栗、台中、嘉義及台南地區水情燈號也將轉綠。

報導指出，由於農業、民生用水量大，2月23日石門水庫將轉為黃燈，實施夜間減壓供水的一階限水。屆時影響區域主要是以石門水庫為主要水源的新北市板新、林口及桃園地區，這些地區水情燈號已於2月3日轉為綠燈。