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南市議員與網路名人 連4年揪團送愛給長者

林宜瑾（左五）與網路名人「A濫」連續4年號召網友捐助愛心年菜，華山基金會長者感謝。（記者劉婉君攝）

2017-02-07  13:20

〔記者劉婉君／台南報導〕網友力量大，台南市議員林宜瑾與網路名人林雅強「A濫」，4年前開始協力號召網友一起行善，認購華山基金會的愛心年菜，今年募得逾20萬元，讓長者可以溫馨過年，華山基金會與長者代表今天回贈愛心錦旗，感謝兩人及網友們4年來的寒冬送暖。

林宜瑾表示，網路愛心募集活動連續舉辦4年來，已有網友會主動詢問捐款事宜，成為每年歲末時的固定活動，令人非常感動，今年僅3週就募得超過20萬元，還有國外網友轉帳響應，深應善行無遠弗屆。

華山基金會永康1站長朱翼駿表示，永康1站服務地方長輩已邁入第11年，近年來春節愛心年菜募集困難，感謝林宜瑾與林雅強在網路愛心號召，讓活動可以順利推行，年前永康區公所也出動替代役男協助將年菜送到長輩家，讓弱勢長輩感受到社會溫暖。

朱翼駿也鼓勵民眾「在地人服務在地人」，支持老弱常年服務經費或加入義工服務的行列。

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