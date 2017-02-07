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疑不滿工作多 男子在高雄鹽燈工廠自焚
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高雄燈會沒主燈卻爆人潮 多是衝著「她」來

2017-02-07  13:26

〔即時新聞／綜合報導〕今年的高雄燈會沒有主燈，而是展出民眾製作的花燈，其中一款「隨風搖曳的花鞦韆」，因為像極了「紅衣小女孩」備受矚目，作者擔心被聯想到靈異事件，連忙進行修改，不過高雄市觀光局長曾姿雯透露，到燈會的民眾有很多都是衝著紅衣小女孩來的。

據《蘋果日報》報導，曾姿雯表示，她昨日到燈會現場時，發現許多人主要是來看這盞與紅衣女孩相似的花燈，她認為這是無意間造成的行銷效果。曾姿雯說，截至昨日為止，已湧進172萬人次觀賞高雄燈會和大港煙火，觀光產值超過10億元，而燈會能夠吸引那麼多人前來，與紅衣小女孩的確有關。

作者目前已將紅衣小女孩重新點睛、批上白紗裙，曾姿雯指出無論是修改前還是修改後，都一樣有喜愛的紛絲，也期盼看過原版花燈的民眾再來觀賞一次。該花燈製作者之一的謝姓老師則表示，作品能讓高雄燈會宣傳給更多人，是他沒有想過的事情，但是也相當開心。

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  • 高雄燈會作品被聯想成紅衣小女孩，意外爆紅後吸引觀光人潮。圖為作品原貌。（圖擷自爆料公社）

    高雄燈會作品被聯想成紅衣小女孩，意外爆紅後吸引觀光人潮。圖為作品原貌。（圖擷自爆料公社）

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