弘道「爺奶Color Walk彩色健走」3/25登場
100歲的徐昌俊爺爺（右一）與95歲的危慧珍奶奶（右二）相約一起參加弘道彩色健走。（記者陳炳宏攝）
〔記者陳炳宏／台北報導〕弘道老人福利基金會將於3月25日在台北大佳河濱公園舉辦「2017爺奶Color Walk-友情萬萬歲」健走活動，今年選定「老友」為活動主題，邀請銀髮長輩帶著家人、銀髮好友、年輕伙伴、甚至外籍看護一起報名，挑戰5公里健走，用實際行動影響周遭更多的銀髮族走出健康；活動即日起接受報名，今日的起跑儀式上，特別請到2位從抗戰時期就相識的百歲級人瑞報名響應健走，徐爺爺與危奶奶的75年的好友誼、及來台重遇奇蹟，令現場來賓感動不已。
弘道基金會執行長李若綺表示，已經邁入第4年的爺奶Color Walk彩色健走，是取長輩有銀髮、灰髮、染髮等各種髮色而命名，當初舉辦目的就是要為家裡或機構裡的長輩，辦一個可以走到戶外的健走活動，李若綺也指出，台灣老年人口中，83%是健康老人，如何讓他們繼續保持健康，是健走活動的最大意義，3年來的參與者中，65歲以上長輩超過8千名，佔總人數73%，其中更有94名90歲以上的長輩參與，希望彩色健走活動可以影響更多銀髮長輩出門活動，以維持健康狀態。
其中100歲的徐昌俊爺爺與95歲的危慧珍奶奶，兩人在抗戰期間是中國重慶中央印製廠的同事，政府遷台後，彼此便失聯，2年後徐爺爺到西門町明星戲院看電影時，巧遇電影院工作的危奶奶，後來陸續聯繫上另外2位同事，讓4個家庭的友誼在台灣延續下去，起跑記者會上徐爺爺與危奶奶進行默契大考驗，徐爺爺立即猜出危奶奶愛吃香蕉，危奶奶也很清楚徐爺爺愛蘋果，顯示兩人75年友誼的好默契。
擔任健走大使的藝人譚艾珍，平常會做肌耐力訓練與騎單車養身，以維持體力與腦力，今天也以小妹妹的身份呼籲銀髮老爺奶們，要時常跟好友、家人外出活動，顧好自己身體，讓自己有能力拒絕被長照，持續健康走下去。
「2017爺奶Color Walk-友情萬萬歲」健走活動，除了邀請健康長輩參與外，也歡迎輪椅長輩走出家門一同共襄盛舉，弘道基金會表示，活動也將招募青年志工，陪伴輪椅長輩完成5公里健走活動，當日公益園遊會與所有捐款及義賣所得也將全數投入弘道全年長輩服務。
「2017爺奶Color Walk」健走活動即日起至3月3日開放報名，共3500位名額，報名專線：02-2322-1735， 或上弘道老人福利基金會網站查詢。
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標題：弘道「爺奶Color Walk彩色健走」3/25登場
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