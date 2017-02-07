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疑不滿工作多 男子在高雄鹽燈工廠自焚
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特奧國手被撞倒 許秀娟負傷明起集訓

康寧大學校長黃宜純探視許秀娟的傷勢。（記者劉婉君攝）

2017-02-07  13:16

［記者劉婉君／台南報導］特殊奧運滑冰賽國手許秀娟，農曆年前遭機車撞倒，雙手雙腳擦傷，電動腳踏車也嚴重毀損，騎士逃逸，為了減輕父母的經濟負擔，仍負傷上班，明天將參加特奧集訓的她，對比賽也很有信心。

康寧大學校長黃宜純得知後，今天與餐飲系主任張秀杏等人，帶著雞精與慰問紅包到加油站探視許秀娟，提醒她熱敷消腫。

加油站長林俊隆說，許秀娟工作很認真，受傷隔天仍到站上班，他曾數次提醒她報警，但都被拒絕，受傷前幾天多讓她作些避免傷口沾水的工作，也讓她多休息，現在恢復情況良好，工作正常。

許秀娟從國小2年級開始學習直排輪，為國內滑冰賽的常勝軍，迄今曾多次獲選特奧國家代表隊選手，去年全國特奧融合花式、競速滑冰競賽暨儲訓選手選拔賽，她在300公尺冰刀競速項目拿下第1名，獲選為奧地利特奧滑冰賽國手，校方也於1月間提報爭取總統教育獎。

許秀娟一家4口都領有身心障礙手冊，僅父親除草打零工維持家計，許秀娟從高中開始就在加油站打工，貼補家計，她說，被撞壞的電動腳踏車是高中老師替她存下獎金買來的，有點不捨，但傷勢不會影響成績，集訓期間會繼續復健並為比賽努力作好準備，希望可以拿下前3名。

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  • 許秀娟在中油加油站工讀，貼補家庭經濟。（記者劉婉君攝）

    許秀娟在中油加油站工讀，貼補家庭經濟。（記者劉婉君攝）

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