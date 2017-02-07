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林初埤木棉花開 地方建議加強遊憩設施

2017-02-07  12:59

［記者王涵平／台南報導］獲選全球十大花海街道的林初埤木棉道，已見木棉花開，地方建議加強遊憩設施，提供國內外遊客舒適賞花環境。

林初埤木棉花季約從每年3月初開始，今年疑因暖冬，已可看見木棉花盛開，也開始吸引攝影愛好者與民眾前往賞花。

因應花季期間爆量賞花人潮，玉豐社區發展協會理事長張土建議加強木棉花道與林初埤周邊的遊憩設施。

台南市議長賴美惠上午邀集觀光旅遊局、交通局、農業局、白河區公所等相關單位會勘，要求研設林初埤步道照明設施，以及賞景平台涼亭、環湖安全圍籬、停車場等。

賴美惠表示，林初埤木棉道既已是國際級景點，遊憩設施也應提升服務品質，例如停車問題，應考慮更密集的公車班次接駁遊客，避免大批車輛湧入造成交通問題，也影響民眾賞花興致。

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  • 獲選全球十大花海街道的林初埤木棉道，已見木棉花開，地方建議加強遊憩設施，提供國內外遊客舒適賞花環境，南市議長賴美惠邀相關單位會勘。（記者王涵平攝）

    獲選全球十大花海街道的林初埤木棉道，已見木棉花開，地方建議加強遊憩設施，提供國內外遊客舒適賞花環境，南市議長賴美惠邀相關單位會勘。（記者王涵平攝）

  • 獲選全球十大花海街道的林初埤木棉道，已見木棉花開，地方建議加強遊憩設施，提供國內外遊客舒適賞花環境，南市議長賴美惠邀相關單位會勘。（記者王涵平攝）

    獲選全球十大花海街道的林初埤木棉道，已見木棉花開，地方建議加強遊憩設施，提供國內外遊客舒適賞花環境，南市議長賴美惠邀相關單位會勘。（記者王涵平攝）

  • 獲選全球十大花海街道的林初埤木棉道，已見木棉花開，地方建議加強遊憩設施，提供國內外遊客舒適賞花環境，南市議長賴美惠邀相關單位會勘。（記者王涵平攝）

    獲選全球十大花海街道的林初埤木棉道，已見木棉花開，地方建議加強遊憩設施，提供國內外遊客舒適賞花環境，南市議長賴美惠邀相關單位會勘。（記者王涵平攝）

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