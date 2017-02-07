大港花火週六最終場 使用大眾運輸避免塞車
2017-02-07 12:56
大港花火前兩場引爆數十萬人潮觀賞。（記者張忠義攝）
〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市大港花火第一場與第二場，各吸引約20萬、32萬人次觀賞，最終場2月11日午夜12時（12日凌晨零時）上陣，預料人潮會比前兩場還多，高市府今公布當晚交通管制內容，並強烈呼籲搭大眾運輸最有效益。
高雄第一次、也是全台獨家在港口的煙火秀「大港花火」，成功為高雄燈會創造話題與人氣，也順利活絡地方。
市府統計，高雄燈會至2月6日止，累計吸引約120萬人次，前兩場大港花火則各自吸引約20萬、32萬人次觀賞，為高雄創造超過10億元產值。
觀光局長曾姿雯表示，燈會期間高雄一般旅館住房率高達9成，星級旅館也有7成﹔交通局長陳勁甫則指出，高雄燈會與大港花火讓高雄捷運跟旗津渡輪運量大增。
市府評估大港花火最終場，可望引爆比前兩場更多的人潮，今提前宣佈交通管制情況，包括煙火施放前3小時管制哈瑪星部分路段汽機車，當晚渡輪、高捷、接駁公車均加強密度。
市府強烈建議民眾使用大眾運輸工具到場，避免停車、塞車等困擾，交通局長陳勁甫鼓勵民眾乾脆規劃半日遊行程，在旗津或哈瑪星吃個晚餐，再慢慢散步到觀賞點。
詳細管制內容可至高雄燈會藝術節官網查詢。
高市府今公布大港花火最終場交通管制內容。（記者王榮祥攝）
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 真有全裸家政婦！ 25歲人妻到男客家脫光打掃
- MLB》大聯盟正式提案 修正這2大棒球規則
- 樂高版逃生短片 消防員創意吸睛
- 人頭黨員是毒藥 郝龍斌：傷害國民黨形象
- 精品集團高層接棒 歷峰迎接新年新象
- 愛國者不思議逆轉 奪超級盃第5冠
- 男友求婚很戲劇 女星笑喊荒謬要嫁了
- 中職》中繼紀錄保持人 日投回憶克難的兄弟
- 黑幫申請加入國民黨 詹啟賢：入黨要有審核標準
- 美中若開戰 軍事專家形容：阿基里斯對上農兵
- 不只高鳴！資深藝人年輕風光晚景淒涼
- 川普政策難捉摸 歐股走低
- 《店員遇搶怎麼辦？》超商︰確保生命安全
- 《小檔案》信維整宅市場
- 【愛讀書】 《佛蒙特沒有咖哩》
- 驚！曹格8歲兒英文草寫太美了
- 友人相約K歌 疑酒醉嫌價格貴歐服務生
- 道路評比差 基隆交通工程拿第一！
- 深夜死亡車禍 外籍男闖紅燈遭賓士車撞
- 美日外長會談共識 武力協防釣魚台諸島
- 美保護主義抬頭／衝擊出口導向國家 台韓匯價漲勢難持續
- 國產署︰將積極活化、標售
- 「雞」年最強洗腦神曲 7段轉音打趴PPAP
- 擋土牆大改造 變景觀新亮點
- 高教機國造啟動 蔡英文：已無另30年可浪費
- 每日22下伏地挺身 南投警互傳戰帖
- 再獲希望工程獎學金 單親生決心讀研究所
- 自閉症女孩生日沒人來 母親上網求援後湧入人潮
- 中市前議員楊永昌涉偽造文書 與胞妹雙雙被判刑
- 大安區信維整宅都更 柯P：以私人都更為主
- OH58D零附件將停產 軍方購足12年備料
- 中國H5N6禽傳人 致死率7成
- 德微1月營收1.04億元 目標今年雙位數成長
- 營業43年 北市信維市場月底熄燈
- 被指伴遊 章子怡告《壹週刊》高院判敗訴
- 中市921危樓拆除 廢棄物未清惹怨
- 陳美鳳青森開工 雪地拍照超興奮
- 助理大爆料 川普飲食、作息曝光...
- 灑水車撞山壁起火 駕駛獲救
- 配合四月全中運 彰縣中小學提前開學
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：大港花火週六最終場 使用大眾運輸避免塞車
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分