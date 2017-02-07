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疑不滿工作多 男子在高雄鹽燈工廠自焚
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大港花火週六最終場 使用大眾運輸避免塞車

大港花火前兩場引爆數十萬人潮觀賞。（記者張忠義攝）

2017-02-07  12:56

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市大港花火第一場與第二場，各吸引約20萬、32萬人次觀賞，最終場2月11日午夜12時（12日凌晨零時）上陣，預料人潮會比前兩場還多，高市府今公布當晚交通管制內容，並強烈呼籲搭大眾運輸最有效益。

高雄第一次、也是全台獨家在港口的煙火秀「大港花火」，成功為高雄燈會創造話題與人氣，也順利活絡地方。

市府統計，高雄燈會至2月6日止，累計吸引約120萬人次，前兩場大港花火則各自吸引約20萬、32萬人次觀賞，為高雄創造超過10億元產值。

觀光局長曾姿雯表示，燈會期間高雄一般旅館住房率高達9成，星級旅館也有7成﹔交通局長陳勁甫則指出，高雄燈會與大港花火讓高雄捷運跟旗津渡輪運量大增。

市府評估大港花火最終場，可望引爆比前兩場更多的人潮，今提前宣佈交通管制情況，包括煙火施放前3小時管制哈瑪星部分路段汽機車，當晚渡輪、高捷、接駁公車均加強密度。

市府強烈建議民眾使用大眾運輸工具到場，避免停車、塞車等困擾，交通局長陳勁甫鼓勵民眾乾脆規劃半日遊行程，在旗津或哈瑪星吃個晚餐，再慢慢散步到觀賞點。

詳細管制內容可至高雄燈會藝術節官網查詢。

高市府今公布大港花火最終場交通管制內容。（記者王榮祥攝）

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