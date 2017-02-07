| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
疑不滿工作多 男子在高雄鹽燈工廠自焚
 首頁 > 生活

貼紙聲援休假無罪被禁 台鐵：出勤應符合規定

台鐵產工發起貼貼紙支持春節依法休假活動遭禁，台鐵：出勤應按照服裝儀容規定（圖：台鐵產工提供）

2017-02-07  12:55

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台灣鐵路產業工會發起會員自主於服裝貼上印有「支持產工，休假無罪」貼紙，聲援春節國定假日「拒絕加班依法休假」工會活動，但有員工貼貼紙服勤卻遭高雄段長禁止；台鐵局運務處長張錦松表示，台鐵出勤本就有服裝儀容規定，並沒有針對性。

台鐵產工表示，工會發起貼貼紙支持產工休假無罪活動，目的是要聲援春節依法休假工會活動，既未妨礙職務與工作，乃屬會員參與工會活動，行使個人憲法上保障言論自由、表見自由，不容雇主打壓，假借管理權箝制干涉。高雄段長指示禁止於服勤時貼貼紙，以為服裝儀容整齊，這種箝制工會活動與會員言論自由，應屬違法不當勞動行為。

台鐵局回應，服裝儀容本就有相關規定，像是要配戴名牌等，員工服勤服裝都要求要有一致性；其他物品不能穿戴是擔心會妨礙旅客辨識，並沒有針對性。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 休假無罪 台鐵 服裝儀容 貼紙
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤鮭魚米糕
清燉牛筋時蔬
印度炸咖哩餃
粉圓這樣煮才好吃！
轉寄

標題：貼紙聲援休假無罪被禁 台鐵：出勤應符合規定


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月7日‧星期二‧丁酉年正月十一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.