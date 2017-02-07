貼紙聲援休假無罪被禁 台鐵：出勤應符合規定

台鐵產工發起貼貼紙支持春節依法休假活動遭禁，台鐵：出勤應按照服裝儀容規定（圖：台鐵產工提供）

2017-02-07 12:55

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台灣鐵路產業工會發起會員自主於服裝貼上印有「支持產工，休假無罪」貼紙，聲援春節國定假日「拒絕加班依法休假」工會活動，但有員工貼貼紙服勤卻遭高雄段長禁止；台鐵局運務處長張錦松表示，台鐵出勤本就有服裝儀容規定，並沒有針對性。

台鐵產工表示，工會發起貼貼紙支持產工休假無罪活動，目的是要聲援春節依法休假工會活動，既未妨礙職務與工作，乃屬會員參與工會活動，行使個人憲法上保障言論自由、表見自由，不容雇主打壓，假借管理權箝制干涉。高雄段長指示禁止於服勤時貼貼紙，以為服裝儀容整齊，這種箝制工會活動與會員言論自由，應屬違法不當勞動行為。

台鐵局回應，服裝儀容本就有相關規定，像是要配戴名牌等，員工服勤服裝都要求要有一致性；其他物品不能穿戴是擔心會妨礙旅客辨識，並沒有針對性。