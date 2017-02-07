斷腕少年意識清楚 未來3天是關鍵期
〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市1名丁姓少年在超商打工時，遭同齡嫌犯持刀攻擊，左手腕幾乎被砍斷，送往亞東醫院治療，歷經13個小時完成接合手術。院方今天表示，傷者目前意識清楚、情緒平穩，手部血液循環沒問題，未來3天是關鍵期，萬一血管栓塞，恐造成部分組織壞死，須持續觀察。
負責開刀的整形外科主治醫師張惇皓指出，昨天丁小弟送醫時，手腕骨頭被砍斷，只剩下寬度2至3公分的皮膚連接，急診室先進行傷口緊急處理，約凌晨1點進手術室，由骨科醫師固定腕關節，整形外科及創傷科實施胸部、臉部傷口縫合，再來是血管接合，以及多條肌腱、神經和剩餘傷口縫合，歷經13小時結束，轉送加護病房觀察。
張惇皓說，今天早上探視丁小弟，其意識清楚，尚未拔除呼吸管，手部血液循環沒問題，可簡單活動手指，血管接合後，未來3天是關鍵期，神經要完全恢復，需要觀察半年左右，肌腱活動力也要後續復健才能全面評估。
是否產生後遺症？張惇皓坦言，對手部功能有一定程度影響，手掌小肌肉牽涉到神經復原，精細動作無法回復到100％，包括打電話、滑手機、彈鋼琴等，可預期相對較差，日後手指彎曲和手腕活動，也會受到疤痕沾黏影響，需要復健或重建，最壞情況是手部攣縮，未來活動功能恐受限。
據統計，亞東醫院附近有板橋及土城工業區，每年約10至20個斷指案例，每1至2年接獲斷掌或斷腕案例，院內有8至9位整形外科醫師，可進行血管、神經顯微手術，經驗豐富。
張惇皓提醒，若遇斷肢或斷指狀況，殘肢須良好保存，用生理食鹽水紗布包覆，以乾塑膠袋密封，再浸泡冰水送醫，不能把殘肢直接放冰水，若傷肢位於末端，例如手指因肌肉成分較少，可長時間保存，8至9小時內都有接合成功機率，台灣目前最高紀錄是96小時，若斷肢部位較高，例如手臂，希望4至6小時內接合，避免肌肉壞死。
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