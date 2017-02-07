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疑不滿工作多 男子在高雄鹽燈工廠自焚
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斷腕少年意識清楚 未來3天是關鍵期

2017-02-07  12:43

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市1名丁姓少年在超商打工時，遭同齡嫌犯持刀攻擊，左手腕幾乎被砍斷，送往亞東醫院治療，歷經13個小時完成接合手術。院方今天表示，傷者目前意識清楚、情緒平穩，手部血液循環沒問題，未來3天是關鍵期，萬一血管栓塞，恐造成部分組織壞死，須持續觀察。

負責開刀的整形外科主治醫師張惇皓指出，昨天丁小弟送醫時，手腕骨頭被砍斷，只剩下寬度2至3公分的皮膚連接，急診室先進行傷口緊急處理，約凌晨1點進手術室，由骨科醫師固定腕關節，整形外科及創傷科實施胸部、臉部傷口縫合，再來是血管接合，以及多條肌腱、神經和剩餘傷口縫合，歷經13小時結束，轉送加護病房觀察。

張惇皓說，今天早上探視丁小弟，其意識清楚，尚未拔除呼吸管，手部血液循環沒問題，可簡單活動手指，血管接合後，未來3天是關鍵期，神經要完全恢復，需要觀察半年左右，肌腱活動力也要後續復健才能全面評估。

是否產生後遺症？張惇皓坦言，對手部功能有一定程度影響，手掌小肌肉牽涉到神經復原，精細動作無法回復到100％，包括打電話、滑手機、彈鋼琴等，可預期相對較差，日後手指彎曲和手腕活動，也會受到疤痕沾黏影響，需要復健或重建，最壞情況是手部攣縮，未來活動功能恐受限。

據統計，亞東醫院附近有板橋及土城工業區，每年約10至20個斷指案例，每1至2年接獲斷掌或斷腕案例，院內有8至9位整形外科醫師，可進行血管、神經顯微手術，經驗豐富。

張惇皓提醒，若遇斷肢或斷指狀況，殘肢須良好保存，用生理食鹽水紗布包覆，以乾塑膠袋密封，再浸泡冰水送醫，不能把殘肢直接放冰水，若傷肢位於末端，例如手指因肌肉成分較少，可長時間保存，8至9小時內都有接合成功機率，台灣目前最高紀錄是96小時，若斷肢部位較高，例如手臂，希望4至6小時內接合，避免肌肉壞死。

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  • 張惇皓醫師表示，丁姓少年送醫時手腕幾乎被砍斷，只剩下寬度2-3公分的皮膚連接。（記者賴筱桐攝）

    張惇皓醫師表示，丁姓少年送醫時手腕幾乎被砍斷，只剩下寬度2-3公分的皮膚連接。（記者賴筱桐攝）

  • 負責幫斷腕的丁姓少年開刀的亞東醫院整形外科醫師張惇皓說明患者傷勢與手術過程。（記者賴筱桐攝）

    負責幫斷腕的丁姓少年開刀的亞東醫院整形外科醫師張惇皓說明患者傷勢與手術過程。（記者賴筱桐攝）

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