宜蘭五結元宵「走尪」 今年不競速只扛神轎過火

五結走尪今年只辦神轎過金火的傳統走尪。（記者江志雄攝）

2017-02-07 12:48

［記者江志雄／宜蘭報導］全國獨一無二的元宵民俗節慶宜蘭縣五結走尪，今年取消現代走尪（扛神轎競速），保留傳統走尪（扛神轎過金火），神轎今天下鄉遶境，為10日起的系列活動熱身。

流傳百年的走尪民俗，源自五結鄉利澤永安宮，每年元宵節有神轎到8大庄頭遶境，並在廟前過金火，象徵祈福除瘟疫，傳統走尪被列入宜蘭縣無形文化資產，民國92年增設現代走尪，每4人一組，扛起神轎競速。

主辦單位考量現代走尪造成文化民俗走味，今年停辦扛神轎競速比賽，只辦傳統走尪，10日起在利澤老街連辦3天活動，有平安遶境、文創展、鑽神轎、彩繪、老公背老婆趣味競賽，傳統走尪重頭戲訂於11日下午3點登場。

五結鄉長簡松樹、利澤永安宮主委黃適超等人，今天連袂為走尪代言，神轎隊伍從利澤老街出發，前往五十二甲濕地等處遶境，祈求風調雨順大豐收。

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