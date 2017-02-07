| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
疑不滿工作多 男子在高雄鹽燈工廠自焚
 首頁 > 生活

宜蘭五結元宵「走尪」 今年不競速只扛神轎過火

五結走尪今年只辦神轎過金火的傳統走尪。（記者江志雄攝）

2017-02-07  12:48

［記者江志雄／宜蘭報導］全國獨一無二的元宵民俗節慶宜蘭縣五結走尪，今年取消現代走尪（扛神轎競速），保留傳統走尪（扛神轎過金火），神轎今天下鄉遶境，為10日起的系列活動熱身。

流傳百年的走尪民俗，源自五結鄉利澤永安宮，每年元宵節有神轎到8大庄頭遶境，並在廟前過金火，象徵祈福除瘟疫，傳統走尪被列入宜蘭縣無形文化資產，民國92年增設現代走尪，每4人一組，扛起神轎競速。

主辦單位考量現代走尪造成文化民俗走味，今年停辦扛神轎競速比賽，只辦傳統走尪，10日起在利澤老街連辦3天活動，有平安遶境、文創展、鑽神轎、彩繪、老公背老婆趣味競賽，傳統走尪重頭戲訂於11日下午3點登場。

五結鄉長簡松樹、利澤永安宮主委黃適超等人，今天連袂為走尪代言，神轎隊伍從利澤老街出發，前往五十二甲濕地等處遶境，祈求風調雨順大豐收。

相關影音

廣告
  • 現代走尪取消。（資料照，記者江志雄攝）

    現代走尪取消。（資料照，記者江志雄攝）

  • 走尪神轎隊伍今天下鄉遶境。（記者江志雄攝）

    走尪神轎隊伍今天下鄉遶境。（記者江志雄攝）

  • 走尪遶境隊伍。（記者江志雄攝）

    走尪遶境隊伍。（記者江志雄攝）

  • 五結鄉長簡松樹（後排右3），利澤永安宮主委黃適超（後排右2）等人，為走尪活動代言。（記者江志雄攝）

    五結鄉長簡松樹（後排右3），利澤永安宮主委黃適超（後排右2）等人，為走尪活動代言。（記者江志雄攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 五結鄉 元宵 走尪
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤鮭魚米糕
清燉牛筋時蔬
印度炸咖哩餃
粉圓這樣煮才好吃！
轉寄

標題：宜蘭五結元宵「走尪」 今年不競速只扛神轎過火


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月7日‧星期二‧丁酉年正月十一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.