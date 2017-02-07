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疑不滿工作多 男子在高雄鹽燈工廠自焚
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感受聲光震撼 鹽水蜂炮10日開炸

2017-02-07  12:37

［記者王涵平／台南報導］國際級民俗活動鹽水蜂炮10日登場，2天約有200座炮城施放，今年以金雞報喜慶元宵為主題，3座搭配LED的花燈炮城將於11日元宵節當天施放，歡迎民眾前來體驗蜂炮魅力。

市府今日在鹽水武廟舉行記者會，副市長吳宗榮表示，近年來鹽水蜂炮吸引不少國內外民眾前來體驗，武廟今年特地打造3座長40尺、寬8尺、高7尺的主題花燈炮城，11日當晚9點起在鹽水國中操場集中施放，要讓民眾感受蜂炮聲光震撼的威力與美感。

此外，武廟廣場關帝爺雕像前也設置寬12公尺的水舞，即日起至元宵節每晚6點起，每整點有1場5分鐘的水舞秀。

南市消防局也特地示範體驗鹽水蜂炮的安全防護裝備，以及提供炮城檢查合格標誌供民眾辨識，建議民眾從全罩式安全帽、口罩、圍脖子毛巾、棉質外套、手套等全身防護，同時與炮城保持3至5公尺的安全距離。

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  • 南市消防局示範體驗鹽水蜂炮的安全防護裝備，建議民眾戴全罩式安全帽、口罩、圍脖子毛巾、棉質外套、手套等全身防護。（記者王涵平攝）

    南市消防局示範體驗鹽水蜂炮的安全防護裝備，建議民眾戴全罩式安全帽、口罩、圍脖子毛巾、棉質外套、手套等全身防護。（記者王涵平攝）

  • 國際級民俗活動鹽水蜂炮10、11日舉行，2天約有200座炮城施放，鹽水國小學童體驗炮城製作。（記者王涵平攝）

    國際級民俗活動鹽水蜂炮10、11日舉行，2天約有200座炮城施放，鹽水國小學童體驗炮城製作。（記者王涵平攝）

  • 鹽水蜂炮今年以金雞報喜慶元宵為主題，3座搭配LED的花燈炮城將於11日元宵節當天9點起在鹽水國中操場施放，歡迎民眾前來體驗蜂炮魅力。（記者王涵平攝）

    鹽水蜂炮今年以金雞報喜慶元宵為主題，3座搭配LED的花燈炮城將於11日元宵節當天9點起在鹽水國中操場施放，歡迎民眾前來體驗蜂炮魅力。（記者王涵平攝）

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