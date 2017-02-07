二層坪水橋花海 寒假鹿野詢問度最高景點

二層坪水橋波斯菊花海，成為鹿野鄉今年寒假最夯景點。（記者王秀亭攝）

2017-02-07 12:30

［記者王秀亭／台東報導］鹿野二層坪水橋揭牌啟用8個多月，在鹿野地區農會營造下，紅白磚牆景觀拱型水橋搭配兩旁16.5公頃的波斯菊花海，成為今年寒假鹿野鄉最夯景點，由於是新興景點，不少人拿著照片問路，但隨著一期稻作陸續插秧，已換上農民耕作景緻，仍有不同的風味。

二層坪水圳是將豐源圳水源輸往二層坪高地，原為土堤，因年久失修，台東農田水利會斥資千萬重建，一改以往水圳興建方式，特意設計為拱型水橋，保留灌溉功能，更有景觀視野的連接性，在田野間格外突出，吸引不少攝影好手取景。

鹿野地區農會利用稻田休耕期，與水橋兩旁耕作的農友協調，營造出波斯菊花海，成為縱谷地區新興的花海景點，農曆春節期間盛開，農會雖未設置指引路標，仍吸引大批遊客造訪，甚至還有民眾憑照覓地。

鹿野地區農會表示，由於一期稻作需在立春前後插秧，16.5公頃波斯菊花海已陸續打田插秧，搭配拱型水橋，仍別有風味，農會已著手計畫明年花海景觀，不僅規模擴大，還會加入油菜花田，仍想賞花的民眾，台九線瑞豐段還有一塊3公頃花海，預計持續到元宵節過後，供人賞花拍照。