許厝學童尿液濃度TdGA升高元凶 證實是「蛋」
2017-02-07 12:30
〔記者林彥彤／台北報導〕雲林縣麥寮橋頭國小許厝分校61名學童去年被強制遷回本校就讀，不過遷校後爭議並未解決，造成學童尿液濃度TdGA硫代二乙酸升高的原因又傳與學童飲食的「蛋」有關，為釐清影響學童健康的真正原因，國健署今天上午11點召開「專家會議」，會議中由政府委託監測的成大教授李俊璋證實，同步調查學童飲食習慣與尿液濃度後，的確發現蛋類的飲食有顯著性，該會議還在進行中，預計下午官方會出面正式說明。
李俊璋在今天的專家會議中報告，自去年8月底，受國健署委託進行「105年雲林橋頭國小許厝分校師生尿液採檢案」，採檢對象為分校師生共計61人，採檢項目為早晨第一泡中段尿液（約20mL），並由成大環微毒中心分析TdGA濃度，以及由成大醫院分析肌酸酐濃度，並在11月到12月做詳細的問卷，請家長自填。
李俊璋進一步指出，比對尿液中濃度及學童生活習慣發現，有攝取蛋類的學童濃度明顯偏高，且有達統計上的顯著度（即p值0.029），另外也發現還有攝取家畜肉類、酒精飲料其測出濃度也較高，但就沒有顯著度。
國健署下午將對外說明
國健署尚未對外正式說明，專家會議自今天早上11點開始進行，場外10點30分也有環團前來進行抗議，經抗爭與協調後，國健署開放讓10名環團代表進入視訊同步會議，並預計會議至少進行2小時以上，下午將對外說明，屆時盼可釐清真正會影響學童健康的真正原因。
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