| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
疑不滿工作多 男子在高雄鹽燈工廠自焚
 首頁 > 生活

許厝學童尿液濃度TdGA升高元凶 證實是「蛋」

2017-02-07  12:30

〔記者林彥彤／台北報導〕雲林縣麥寮橋頭國小許厝分校61名學童去年被強制遷回本校就讀，不過遷校後爭議並未解決，造成學童尿液濃度TdGA硫代二乙酸升高的原因又傳與學童飲食的「蛋」有關，為釐清影響學童健康的真正原因，國健署今天上午11點召開「專家會議」，會議中由政府委託監測的成大教授李俊璋證實，同步調查學童飲食習慣與尿液濃度後，的確發現蛋類的飲食有顯著性，該會議還在進行中，預計下午官方會出面正式說明。

李俊璋在今天的專家會議中報告，自去年8月底，受國健署委託進行「105年雲林橋頭國小許厝分校師生尿液採檢案」，採檢對象為分校師生共計61人，採檢項目為早晨第一泡中段尿液（約20mL），並由成大環微毒中心分析TdGA濃度，以及由成大醫院分析肌酸酐濃度，並在11月到12月做詳細的問卷，請家長自填。

李俊璋進一步指出，比對尿液中濃度及學童生活習慣發現，有攝取蛋類的學童濃度明顯偏高，且有達統計上的顯著度（即p值0.029），另外也發現還有攝取家畜肉類、酒精飲料其測出濃度也較高，但就沒有顯著度。

國健署下午將對外說明

國健署尚未對外正式說明，專家會議自今天早上11點開始進行，場外10點30分也有環團前來進行抗議，經抗爭與協調後，國健署開放讓10名環團代表進入視訊同步會議，並預計會議至少進行2小時以上，下午將對外說明，屆時盼可釐清真正會影響學童健康的真正原因。

廣告
  • 由國健署委託監測的成大教授李俊璋證實，同步調查學童飲食習慣與尿液濃度後，的確發現蛋類的飲食有顯著性。（記者林彥彤攝）

    由國健署委託監測的成大教授李俊璋證實，同步調查學童飲食習慣與尿液濃度後，的確發現蛋類的飲食有顯著性。（記者林彥彤攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： TdGA硫代二乙酸 國健署 橋頭國小許厝分校
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤鮭魚米糕
清燉牛筋時蔬
印度炸咖哩餃
粉圓這樣煮才好吃！
轉寄

標題：許厝學童尿液濃度TdGA升高元凶 證實是「蛋」


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月7日‧星期二‧丁酉年正月十一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.