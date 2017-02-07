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疑不滿工作多 男子在高雄鹽燈工廠自焚
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高市彌陀、梓官9日全區停水9小時

2017-02-07  12:22

〔記者陳文嬋／高雄報導〕台水公司將於本月9日辦理「彌陀加壓站機電設備改善工程」，高市彌陀、梓官全區將停水9小時，影響2700戶用水，呼籲民眾儲水備用。

水公司表示，大崗山給水廠將於本月9日進行彌陀加壓站機電設備改善工程，預計上午8時30分至下午5時30分停水9小時，停水區域包括彌陀、梓官全區，總計停水戶數2700戶。

台水公司呼籲用戶提早於停水前6小時完成儲水，以避免集中於開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用，停水期間應關閉抽水機電源，並慎防火警，如未關閉抽水機電源，馬達空轉過久會產生高溫，致馬達損壞或造成火災，易造成供水管網，產生負壓吸入污水，危害用水衛生安全。

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  • 高市彌陀、梓官9日全區停水9小時。（記者陳文嬋攝）

    高市彌陀、梓官9日全區停水9小時。（記者陳文嬋攝）

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