元宵來點不一樣的！ 南天府辦幼兒博杯活動

2017-02-07 12:09

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市東區主祀南天文衡聖帝的南天府，三十五年前開始舉行元宵節與點燈祈福慶典活動，今年元宵慶典首度為學齡前幼兒舉行「薪火相傳天官賜福平安金」擲筊，凡在本週四晚間擲筊獲得最多聖杯的前六名幼兒，都可獲得一包六百六十元的平安金。

裕農里長陳良濱表示，南天府從七十二年起開始辦元宵節慶典；八十六年起擴大舉行點燈祈福活動，雖然沒有熱鬧喧囂的蜂炮、煙火秀，但一連舉行二十年的元宵點燈祈福已成為南天府宗教活動特色。

南天府總幹事王健源說，今年元宵節難得逢週末假期，相關慶典達到整數週年的紀念意義，廟方人員討論後決定擴大參與面，為讓幼兒下一代能多參與廟方宗教活動，將於本週四（九日）晚間八點舉行有信仰傳承意義的「薪火相傳天官賜福平安金」擲筊活動。

廟方歡迎小學學齡前二至六歲的幼兒報名參加，報名幼兒請家長帶到廟方，由孩子親自擲筊，名額六十六人，額滿截止，九日晚間八點依序擲筊，擲得最多聖杯的前六名幼兒，可在元宵節當晚獲得廟方頒贈精製的天官賜福平安金六百六十元紅包；其他幼兒也能得到裝有六十六元的天官賜福平安金小紅包。

王健源請欲參加的親子向廟方報名，報名電話（０六）二三四六二六九，也可於九日晚間到南天府現場報名參加擲筊。

陳良濱說，十一日元宵晚會在六點開始，六點半邀市長賴清德點祈福主燈，晚上十點為點燈祈福大典，當晚有一連串舞蹈、音樂、歌唱表演與摸彩、猜燈謎、吃平安圓活動，歡迎民眾到場同樂。