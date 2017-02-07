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2017北市客委會補助藝文團體推廣客家文化計畫開跑囉

2017-02-07  11:42

〔記者聶瑋齡／台北報導〕2017 年補助客家藝文團體展演計畫開跑， 客委會致力推動客家藝文、展演活動走入社區、推廣客家文化，訂定個人與團體藝文補助計畫，報名至3月17日止，最高補助30萬元。

助計畫以推動客家藝文、展演、文化活動為主，演出內容主要為客家歌謠、樂曲、舞蹈、戲劇，需於社區、公共場所表演一小時以上， 凡個人或立案一年以上的團體可提出申請。

客委會主委曾年有表示客委會將增加表演藝術徵件計畫、串流計畫、敘事影展等，透過現代化的藝術活動、民俗慶典翻轉傳統客家印象，在城市營造更多的客家平台。

補助項目有文宣設計印製費、場地租金、佈置費、節目手冊、舞台燈光 音響設備費、服裝租借費、表演內容攝錄影製作費等，計畫執行期間至今年11月30號。

申請方式為填妥申請書、社團基本資料、團體 立案證明、組織章程，將計畫書掛號郵寄或親送至客委會，詳情請洽客委會網站或致電承辦人楊小姐02-2702-6141分機223。

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  • 2017北市客委會補助藝文團體推廣客家文化計畫開跑。（圖擷自客家主題公園）

    2017北市客委會補助藝文團體推廣客家文化計畫開跑。（圖擷自客家主題公園）

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