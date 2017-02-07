大紅鶴為何不飛走？ 動物園長給答案！

動物園中的大紅鶴。（圖取自台北市立動物園官網）

2017-02-07 11:32

〔即時新聞／綜合報導〕粉紅外表、單腳站立，獨具特色的大紅鶴是動物園中相當受歡迎的動物，但你可曾想過，養在露天區域的牠們為何不會飛走？新竹市立動物園園長楊家民今天解密。

《聯合報》報導，楊家民表示，早期飼養大紅鶴，是用剪斷尾翅的方式，讓牠們飛不走。但由於大紅鶴體型大，需要有10公尺以上助跑距離才能起飛，因此現在已採不剪翅的方式，而是縮減園區飼養。