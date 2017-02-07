吉爾吉斯國旗長怎樣？中研院長錯認被學生指正
中研院院長廖俊智今天應邀到台灣國際科學展覽會演講，開場時轉身逐一點名各國國旗，誤把吉爾吉爾共和國錯認為澳門。（記者林曉雲攝）
〔記者林曉雲／台北報導〕吉爾吉斯共和國的國旗長的怎樣？連中研院院長廖俊智都不清楚。2017年台灣國際科學展覽今早在科教館開幕，廖俊智受邀發表演講，演講之前，廖俊智看著舞台上今年參賽的23國國旗布景，逐一點名拉近與學生的距離，把吉爾吉斯的國旗誤認為澳門的區旗，立即被吉爾吉斯的參賽學生「指正」。
依我國外交部官網介紹，吉爾吉斯共和國位居中亞地區東部，北與哈薩克為界，西鄰烏茲別克，南接塔吉克，東南與中國新疆省接壤，首都是比斯凱克 （Bishkek），人口約有595.7萬人，宗教以伊斯蘭教遜尼派為主，吉爾吉斯的國旗以紅色為主色。至於澳門特別行政區的區旗則以綠色為主色，兩者截然不同。
廖俊智是台大化工系學士、美國威斯康辛大學化工博士，曾在美國產業工作和大學任教，擁有美國國家科學院院士、美國國家工程學院院士等頭銜，並獲得美國國家科學院工業應用科學獎、美國白宮再生能源創新獎、美國環保署綠色化學學術組總統獎、義大利總統頒授ENI再生能源獎等殊榮。
廖俊智在猜國旗開場熱身之後，隨即以「永續作為科技發展的新動力」為題發表演講，他表示，科技發展主要著眼在科技可以為社會帶來的正面效益，但對科技發展可能衍生的負面衝擊，卻缺少前瞻性思維，科技正以前所未有的速度演進，永續的觀念對未來可長可久發展更形重要。
廖俊智特別關注溫室效應，他表示大量燃燒石化燃料所產生的CO2（二氧化碳）是導致全球溫室效應日益惡化的元兇，造成環境污染也危害人類健康，科學及工程師必須共同研發新的替代能源，並解決污染問題，再生能源是挑戰也是契機，科學家應期許自己藉由嶄新設計及發明，替未來世代打造永續環保及安全的生活環境。
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