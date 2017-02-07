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好市多員工超忠誠！ 把頭髮剃出公司名稱

好市多的員工在後腦勺剃出了「COSTCO」這6個英文字母，讓網友們稱讚他對公司很用心。（圖擷自「Costco好市多 商品經驗老實說」臉書社團）

2017-02-07  11:28

〔即時新聞／綜合報導〕美式大賣場好市多出現超忠誠的員工，有網友在「Costco好市多 商品經驗老實說」臉書社團PO出照片表示，在汐止店竟然有店員的頭髮剃出了「COSTCO」這6個英文字母，讓網友不禁稱讚他真的對公司很用心。

從照片中可以發現，1名在收銀檯結帳的男店員，後腦勺的頭髮被剃成好市多的英文名字，臉書上的網友看到後，直呼公司應該幫他加薪；也有人認為他可能是玩大冒險出事了，迫不得已接受剃頭髮的賭注。

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