| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
美元指數重返100 新台幣午盤貶破31元大關
 首頁 > 生活

228連假台鐵加班車 2月10日開放訂票

2017-02-07  11:22

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕因應106年228連續假期旅客搭車需求，台鐵局宣布於2月24日至3月1日全線加開各級列車總計209班次，東部地區2月25日至28日開行加開樹林－羅東對號區間快車12班次，並提供100元優惠票價。連假車票於2月10日凌晨0點開放網路及電話語音訂票。

228連假台鐵西部幹線共加開35班自強號、8班莒光號、2班復興號及1班區間電聯車；東部幹線加開95班自強號、22班莒光號、4班復興號及24班區間電聯車；南迴線加開2班自強號、11班莒光號、5班復興號。

東部幹線2月24日、25日、28日還將開行6班實名制自強號專車，並於2月17日上午6點開放身份證字號U、V開頭及106年1月1日以前設籍花東縣民網路訂票。 相關加開列車車次、時刻，民眾即日起可上台鐵網站及各車站時刻公告查詢。

廣告
  • 228連假台鐵加班車，2月10日開放訂票。（資料照，記者廖耀東攝）

    228連假台鐵加班車，2月10日開放訂票。（資料照，記者廖耀東攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 228連假 加班車 台鐵 訂票
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤鮭魚米糕
清燉牛筋時蔬
印度炸咖哩餃
粉圓這樣煮才好吃！
轉寄

標題：228連假台鐵加班車 2月10日開放訂票


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月7日‧星期二‧丁酉年正月十一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.