228連假台鐵加班車 2月10日開放訂票

2017-02-07 11:22

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕因應106年228連續假期旅客搭車需求，台鐵局宣布於2月24日至3月1日全線加開各級列車總計209班次，東部地區2月25日至28日開行加開樹林－羅東對號區間快車12班次，並提供100元優惠票價。連假車票於2月10日凌晨0點開放網路及電話語音訂票。

228連假台鐵西部幹線共加開35班自強號、8班莒光號、2班復興號及1班區間電聯車；東部幹線加開95班自強號、22班莒光號、4班復興號及24班區間電聯車；南迴線加開2班自強號、11班莒光號、5班復興號。

東部幹線2月24日、25日、28日還將開行6班實名制自強號專車，並於2月17日上午6點開放身份證字號U、V開頭及106年1月1日以前設籍花東縣民網路訂票。 相關加開列車車次、時刻，民眾即日起可上台鐵網站及各車站時刻公告查詢。