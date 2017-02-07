竹市團圓慶元宵 週六護城河畔浪漫登場
2017-02-07 11:12
新竹市府團圓慶元宵，週六在護城河舉行。（記者洪美秀攝）
〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市府「團圓慶元宵-浪漫護城河」元宵活動，11日元宵節當天下午3點在護城河畔及青少年館旁綠地熱鬧登場，有兒童劇團、民俗雜技及偶像歌手共襄盛舉，還有40攤文創市集包括各類手作達人，邀請民眾一起歡慶元宵。
新竹市長林智堅說，今年元宵節與西洋情人節時程相近，市府結合元宵節及西洋情人節，以「雙節同慶」概念在護城河畔（府後街與世界街交叉口）及青少年館旁綠地規劃文創市集及精采的表演活動，結合護城河岸裝置藝術作品，營造浪漫的節慶氛圍。
當天下午3點，由護城河畔的文創市集開始，由手作達人擺攤展售各類精緻手作小物及健康餐點，和民眾進行面對面的經驗交流、分享手作溫度，將護城河塑造為全台最知性、浪漫的河岸。
同一時間，青少年館旁綠地有寓教於樂的兒童劇團表演、提燈猜燈謎及互動遊戲，將傳統民俗文化以生動活潑的肢體語言呈現給觀眾。當天下午5點開始在青少年館旁綠地提供小提燈計5000份供民眾索取，送完為止。
下午6點，有精采的民俗雜耍及酷炫的LED舞獅表演揭開晚會活動序幕，並有偶像歌手卓文萱、周湯豪帶來一連串精采的歌舞表演，用優美的歌聲陪伴與會民眾共同歡度浪漫夜晚，歡迎市民來新竹提燈看表演。
當天下午2點在228紀念公園還有「發光星體小提燈」及「雞鳴鳳舞印年畫」2場藝術工作坊活動，由陳璽元及吳耿禎藝術家現場示範製作，邀請民眾一起過個既傳統又具童趣的元宵節。
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