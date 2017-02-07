高雄「幸福雞立萬人提燈大遊行」 2/11熱鬧登場
「2017高雄燈會藝術節活動」，2月11日將邀民眾參加「幸福雞立萬人提燈大遊行」壓軸活動，屆時遊行路線將有交通管制措施，請民眾配合。（記者張忠義攝）
〔記者黃建華／高雄報導〕「2017高雄燈會藝術節活動」，2月11日將邀民眾參加「幸福雞立萬人提燈大遊行」壓軸活動，屆時遊行路線將有交通管制措施，請民眾配合。
遊行隊伍包括：海、陸、空官校軍樂隊、海軍陸戰隊樂儀隊、中正國防預校樂旗隊等5支各具特色軍方樂儀隊；高雄姊妹市秋田縣竿燈表演團、八王子花式跳繩團、釜山市阿卡貝拉合唱團、美國玻特蘭玫瑰皇后表演各國不同風情的特色舞蹈；高雄地區高中職樹德家商樂儀隊、雄商樂旗隊、三信家商樂旗隊、中華藝校樂旗隊、義守大學及實踐大學的宋江陣，另有華航、中信造船及佛光山花車、意誠堂乞龜車、道德院藝閣車、多個宗教團隊的特色花車、鍘刀軍團改裝車隊、超跑車隊等熱鬧參與遊行。
路線將自民生、河東路口出發，沿河東路、五福四路，至五福、七賢路口解散，並將於路線中定點表演，計有民生河東路口、五福河西路口、五福大智路口、五福大勇路口共4處。
新興警分局 2月11日相關實施交通管制作為如下：（一） 第一階段8時至23時搭設舞台交管，管制封閉禁行（停）車輛路段：民生二路（河東路-市中路）、河東路（大同二路-光復三街）；（二）第二階段14時至18時隊伍集結交管，管制封閉禁行（停）車輛區域：北起中正四路，東至成功一路，南沿五福三路，西迄河東路；（三） 第三階段18時至23時遊行出發交管，管制封閉禁行車輛區域：北起七賢二路，東至成功一路，南沿五福三路，西迄河東路。
警方呼籲屆時參加遊行或行經附近路段市民朋友，應遵守員警指揮並遵守交通法規與現場維持秩序的工作人員引導，以免發生交通阻塞。
「2017高雄燈會藝術節活動」，2月11日將邀民眾參加「幸福雞立萬人提燈大遊行」壓軸活動，屆時遊行路線將有交通管制措施，請民眾配合。（記者張忠義攝）
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