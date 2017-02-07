高市空氣品質不佳 仁武9測站達「紅害」

2017-02-07 11:00

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市大氣擴散不佳，今早空氣品質不佳，鳳山等9個測站達「紅害」，尤以仁武站AQI達162最高，僅林園站空品普通，市府環保局提醒民眾留意。

高市今早空氣品質不佳，鳳山、前金、復興、楠梓、仁武、左營、橋頭、前鎮、小港9個測站達「紅害」，AQI空氣品質指標超過150，達紅色不健康警戒值，尤以仁武站AQI達162最高，空氣品質最不佳；另大寮、美濃站呈現橘色，對敏感族群不健康，僅林園站空品普通。

市府環保局呼籲有心臟、呼吸道及心血管疾病患者、孩童及老年人，減少體力消耗活動及戶外活動，必要外出時應配戴口罩。