中市人口逾277萬 今年底將成台灣第2大城
2017-02-07 11:26
台中市預計今年成為台灣第2大城市。（資料照，記者張菁雅攝）
〔即時新聞／綜合報導〕台中市遴選63位15至35歲青年組成「青年事務審議會」，昨天（6日）舉行第2次會議，市長林佳龍在進行施政報告時指出，台中市人口已達277萬多人，今年底就將成為台灣第2大城市。
根據《中國時報》報導，林佳龍表示，台中市府大力打造讓年輕人放手打拚的「宜居城市」，輔導青年創業、就業，興建大量社會住宅，也推出摘星計畫與青年加農計畫，並利用3個活化舊建築的基地，結合年輕人的活力創意，讓老舊屋擁有新生命。
林佳龍指出，台中是年輕的城市，目前人口數已達277萬人左右，今年底就將成為台灣第2大都市。他期待青年不只在議場問政，也能在日常生活中，都對公共議題形成主見，找到解決方法與對策，市府也將積極在各行政區推動參與式預算。
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