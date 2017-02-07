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全國客家日 桃園市女媧補天尋寶奪獎

配合全國客家日，桃園市舉辦實境解密、補天任務活動。（記者謝武雄攝）

2017-02-07  11:00

［記者謝武雄／桃園報導］農曆正月20日（2月16日）是「全國客家日」，桃園市政府客家事務局結合中壢、平鎮、楊梅、新屋及觀音等5個區公所推出系列活動，還規劃以女媧補天傳說為主題的「解謎、尋寶」活動，活動從2月11日起跑至3月12日截止，前500組完成任務者可獲得勇士勳章，第1組、第100組完成遊戲玩家，可得PS4、3DS遊戲機。

此外，中壢、平鎮、新屋、楊梅及觀音區公所，則規劃健走、踩街、音樂會、花燈競賽、回收換樹苗等活動，「2017桃園市全國客家日」活動內容可至官網查詢。

桃園市長鄭文燦今天主持「桃園市全國客家日」活動記者會，客委會副主委楊長鎮也到場；鄭文燦說，女媧煉五色石補天，進而發展出「天穿日」的習俗，客家基本法將「天穿日」訂為「全國客家日」，而客家族群每逢「天穿日」便放下工作，也有修補大自然、環境永續發展意義。

楊長鎮說，桃園市擁有80萬客家人口，是客家族群最密集的地方，客委會一定會全力支持市府所舉辦的各項活動。

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  • 配合全國客家日，桃園市舉辦實境解密、補天任務活動。（記者謝武雄攝）

    配合全國客家日，桃園市舉辦實境解密、補天任務活動。（記者謝武雄攝）

  • 桃園市舉辦全國客家日系列活動，歡迎民眾參與。（記者謝武雄攝）

    桃園市舉辦全國客家日系列活動，歡迎民眾參與。（記者謝武雄攝）

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