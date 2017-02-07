台灣國際科展登場 23國學生飆科學

台灣國際科學展覽會7日開幕，各國代表身穿自行彩繪的實驗衣出場。（記者張嘉明攝）

2017-02-07 11:17

〔記者林曉雲／台北報導〕一年一度的「台灣國際科學展覽會」（TISF）今天在國立台灣科學教育館盛大登場，今年科展主題是「環境永續」，共計23國、491位師生、158件優勝作品進入決賽，參與為期1週的國際科展，共築科學大夢。教育部次長林騰蛟表示，107年上路的12年國教新課綱，特別加強學生科學實作及探究能力，也歡迎各國選手在競賽的同時，享受台灣美食美景，對台灣有美好的印象。

科教館館長朱楠賢表示，今年台灣國際科學展覽會國內外作品，先於去年12月初審，其中國內共有516位學生、260件作品報名，進入複審學生為221位、118件作品，另與來自比利時、瑞士、挪威、義大利、加拿大、紐西蘭、南韓、日本、新加坡、馬來西亞、墨西哥、尼泊爾、菲律賓、俄羅斯、沙烏地阿拉伯、南非、泰國、突尼西亞、土耳其、吉爾吉斯、澳門、香港等22個國家或地區的53位學生、40件優勝作品進入決賽。

參與台灣國際科技展的各國學生將角逐數學、化學、物理與天文學、地球與環境科學、動物學、植物學、微生物學、生物化學、醫學與健康、工程學、電腦科學與資訊工程、環境工程、行為與社會科學等13個科別的首獎。我國的獲獎學生將有機會被選派代表參加美國ISEF、美國ISWEEEP、荷蘭INESPO，以及國際ESI等國際重要青少年科學競賽與展覽會。

科教館也舉辦「國內外教師工作坊」，邀請參展各國教師齊聚一堂，分享各國推動科學教育及科展活動的經驗，並討論如何培養中學生科學研究創新能力，指導學生從事科展活動。有別於往年的交流會，今年特別引進舊金山科學探索館最新的教學模式Tinkering的工作坊，帶領各國教師一同利用隨手可得的生活物件搭配動力裝置，組裝一個個「活力藝術家」。

科教館今年也特別邀請國內「探究與實作教學」及「跨域課程設計」的翹楚陳育霖、鄭志鵬、藍偉瑩等3位老師，分享教師如何在科展的專題研究中融入探究實作引導，並扮演稱職的教師角色，帶領孩子透過專題研究找到自己的亮點和未來方向。頒獎典禮則預計於2月10日舉行，總統蔡英文將親臨致詞勉勵學生，同時頒發青少年科學獎。

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